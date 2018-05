Realmente una Feria

Qué de abrazos nos damos, qué bonito, óleeee. Nuestros queridos políticos en la Feria son los más vistos día tras día. No dejan de optimizar ese escaparate que ofrece el recinto del González Hontoria. La verdad es que entran en pocas casetas donde tienen que pagar, pero visitan casi todas o todas las que pueden.

Yo les daría un toque de atención a aquellos y aquellas políticas que tanto critican los excesos en los demás, pero cuando a ellos le ponen por delante botellas de champagne pierden las manos y hasta la cabeza.

En otro orden de cosas, ha sido una Feria excelente en la que no ha faltado de nada y en la que se pueden mejorar muchas cosas. Se puede mejorar mucho el albero, que brilla por su ausencia. Se puede mejorar un espacio reservado o agrupado para poder escuchar uno de los principales atractivos de la Feria como es el flamenco en las peñas. Ha sido una Feria completa en la que hemos bebido hasta amontillado y oloroso poco usual en esta fiesta, pero como hacia fresquito a veces, pues qué bien han caído.

Yo no echaría de menos a los que venden claveles, no es porque no tengan derecho a "buscarse la vida". Pero es una lucha desde que entras en la Feria. Ni te dejan terminar una conversación o te interrumpen la que estás llevando a cabo o se ponen tan pesados e insistentes que ya no sabes que hacer. Rozan, a veces, la intimidación.

La exhibición y desfile de la Guardia Real ha sido un punto muy bueno. Ha sido una aportación de altísima calidad. Creo que no se le ha dado la difusión adecuada porque no había mucho público presenciando un evento único y poco usual que lució en el Hontoria.

Quizás no ayudó la hora del desfile en el Real, pero no habría otro alternativo por motivos de agenda. Tener a tan destacadas personalidades como la Infanta Elena es otro espaldarazo para la repercusión internacional de nuestra Feria.

Es cierto que da gusto ver el comportamiento de nuestro gobierno local acompañando a la infanta en todo momento, aunque no sean del todo muy pro-monarquía.

Me quedo con la sensación de haber vivido una Feria intensa y larga para el que haya ido casi todos los días porque son muchas lunas y soles de sábado a sábado. Me hubiera gustado que no coincidiera con el Circuito. Que no pongan música de disco en un recinto inapropiado para ello como es nuestra feria. Me quedo también con la propuesta de retomar las ordenanzas que regulan la explotación de las casetas para que, entre otras cosas, no haya estampidas como la del que salió por patas y se llevó hasta el grupo de refrescos. No voy a mencionar el nombre de la caseta para no perjudicar más a los titulares.

Así que estamos en un buen momento para poder conseguir de una vez una Feria de antaño y con más recorrido si cabe. Así que ¡óle! Viva la Feria de Jerez y vaya usté condió.