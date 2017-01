Probablemente este humilde y aún joven plumilla tiene poco que aportar a un debate propio de las mayores mentes pensantes de la Humanidad como es la repercusión en nuestras vidas del fenómeno de las redes sociales. Pero como periodista ejerciente de un inmenso universo local como es el de Jerez, y en vista de lo ocurrido días atrás, no puedo menos que alzar la voz en favor de la prensa. Los periodistas somos necesarios, creo yo. Y quizás es porque en ello me va el interés, pero imagínense una sociedad sin periodistas de al menos ocho horas de labor diaria. No soy un renegado del llamado 'periodismo ciudadano'. Claro que un tuit puede aportar información, la del privilegiado testigo directo que puede denunciar una realidad. Pero sin la contextualización y los filtros que aportamos los periodistas, esto no tiene sentido. Más si cabe, tengamos en cuenta que lo que aparece en redes sociales no es más que una referencia o segunda lectura o aportación a lo que produce el periodismo. La red social es positiva, pero el periodismo es imprescindible.