Repuntes de sociedad

Alfa: Aviso a navegantes. Banderín de enganche. La Hermandad Sacramental del Sagrario, que preside Andrés Cañadas Salguero, y el Consejo Local de la Unión de Hermandades, que encabeza el polifacético Dionisio Díaz Fernández -a tal señor, tal equipo-, preparan al alimón una propuesta de relumbrón de cara a la actual efeméride del voto inmaculista. Guarden cola para tomar asiento tan pronto sea anunciada la cartelera. Escucharemos -y no por lo bajinis- la primera palabra autorizada del último (del) Silencio -escrito con mayúsculas-. Y otras prestigiadas. Ni dejo a nadie tirado ni desvelo ningún velo. La pista comienza por la hispalense iglesia de San Antonio Abad. Y concluye por un laurel mariano.

Beta: Juan Salido Freyre -que ha presentado un libro imprescindible sobre cantes y cantaores flamencos-continúa apostando doble contra sencillo a favor de la excelencia y la modernidad en la coordinación del ciclo 'Economía y Sociedad' de la Real Academia de San Dionisio. El pasado martes ocupó la tribuna de oradores un jovencísimo ponente -máster universitario en profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y en enseñanza de idiomas-: Francisco Antonio García Márquez. Abordó el "tanto generas, tanto vales" de la relación y la interrelación de la Economía y el Deporte -dos disciplinas tan del agrado y del dominio del compañero Antonio Millán Garrido-. Paco Antonio junior es hijo del colega -doctor y a ultranza hilo de cobre grecolatino- Francisco Antonio García Romero. De tal palo, tal astilla. De casta le viene al galgo. Hizo alusión el padre a Horacio y al "no somos más que estadística". ¡Cuántos silogismos antropológicos se deducen al punto de tan -empero- actualísima aseveración! Noche de excelencias en calle Consistorio 13.

Gamma: En el libro 'Un hombre en apuros. La odisea de un caballero moderno', de Jorge Berlanga, subrayo dos augurios vigentes desprovistos -o no- de conmilitones. El primero: "El asunto es que en múltiples ocasiones el señorío se sostiene sobre una equivalencia inversamente proporcional a la riqueza de la que dispone". Certeza verídica al estilo narrativo del gran Paco Gandía. El segundo: "Los gustos de la sociedad son cíclicos, lo cual demuestra que las grandes ideas dan para poco. Al decir que todo está inventado, lo único que se hace es reconocer la incapacidad para salir de la espiral del adocenamiento". Sociología pura.

Delta:La muerte no levanta muros de contención. Es una sombra nunca cómplice tallada en la planicie de la negrura. El desacato -que no patraña- a la autoridad del ancho mundo. ¿Existen muertes de museo? No. Cien veces nones. Coexisten -eso sí- despedidas que se producen en el Museo y en loor de multitudes. Capilla sevillana del Museo de la oratoria que ahora fenece. La de Manolo Toro Martínez, uno de los cuatro manigueteros del paso de la medida y la elegancia del clásico programa radiofónico 'Saeta'. Manolo ya dialoga de tú a tú con sus compañeros de hazañas Carlos Schlater, Chano Amador y José Manuel del Castillo. En la fragua celeste de la mirada interior de la Virgen de las Aguas. En el emblema de un ex libris. En la cifra heráldica del sésamo de una túnica ya siempre puesta. Y en la litote matutina de Juan Ramón Jiménez: "Y, mientras, dejamos ir a las almas al encanto, en una dulce barca de ilusión y consuelo". Andrés Luis Cañadas Machado, Antonio Ríos Ramos y Enrique Osborne Isasi asistieron al multitudinario funeral.

Épsilon: El bloque 9 de El Almendral se estremeció de pura tristeza el pasado Miércoles de Ceniza. Ay, fugacidad del ser. Fallecía una persona excepcional: Maribel Puerto Paz, esposa que fue de Juan J. Guerra Pinteño. Mis condolencias a Juan y a sus hijas Natalia y Miriam. Y a Pepi, Rosi y José Luis Guerra. A Conchi Cobos, Ildefonso López, Paco Barra… La muerte es la escritura en desguace de un dietario que nadie guardó en aquel hondo cajón que tampoco jamás existió. O sea el magma en contradanza de lo incalculable.