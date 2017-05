Respeto para alcanzar el sueño de la alternativa

Respecto a la suspensión de la anunciada corrida de feria de Rota del 7 de mayo de 2017, tarde que iba ser mi doctorado como matador de toros, y suspensión por problemas burocráticos ajenos a la empresa, escribo esta carta abierta al excelentísimo señor alcalde de Rota Don Javier Ruiz Harana.

Señor alcalde, quisiera comunicarle mi descontento con el Ayuntamiento. Usted dice que tiene firmado un pacto con otro partido político para que no se celebren espectáculos con animales en el pueblo, como circos o corridas de toros.

Me parece perfecto aunque no lo comparto, ¿Entonces? ¿Porqué seguís subvencionando el espectáculo ecuestre de feria? ¿Porqué seguís con la escuela de equitación? escuela en la que los animales están en boxes, "enjaulados".

Yo no entiendo de política pero son cosas que se contradicen. El toreo señor alcalde no es de izquierdas ni de derechas, el toreo es del pueblo, el toreo es un sentimiento, el toreo es arte, el toreo es cultura, cultura de España. Con esto solo pido respeto, ya que yo con cuatro añitos soñaba con ser torero y jugaba al toro en la playa del Chorrillo.

He paseado el nombre de mi pueblo por cada sitio que he toreado en casi toda España, Francia, Portugal y México. He disfrutado del toreo muchas tardes. He llorado, he sufrido y he derramado mi sangre a punto de perder la vida, y sigo teniendo dentro ese niño inocente que sueña con ser torero.

Con esto quiero decirle que se respete a la tauromaquia y a todo hombre que se vista de torero, porque me he sentido acosado, amenazado, me han insultado y se han mofado de mi por las redes sociales, por parte de señores que gobiernan con usted y familiares muy cercanos.

Lo único que pido es respeto que soy un ciudadano más de Rota que lucha por alcanzar sus sueños.