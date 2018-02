Miramiento, consideración, deferencia. Estas son algunas de las definiciones de la Real Academia Española al término 'respeto'. El mismo que no ha tenido el señor Antonio Canales al referirse al Festival de Jerez, un evento de trascendencia internacional que atrae a miles de personas a la ciudad amantes del arte y que para colmo, lo tiene este año en cartel (algo que a lo mejor habría que replantearse). Dice escudarse en la libertad de expresión para describir de una manera tan burda -califica el Festival de "estercolero"- la cita jerezana en una red social. Y me pregunto si bajo el paraguas de esta libertad se protege sin sentido al insulto y al odio. Este señor -al que nunca he visto actuar- se dará cuenta (espero que más pronto que tarde) de que ha metido la pata hasta el corvejón y que de venir finalmente a Jerez pocas palmas por bulerías se va a llevar para su casa. Si quería incendiar el timeline de sus redes lo consiguió. Muy poco arte ha tenido Canales hacia una ciudad que bien merece su respeto. Ayer, hoy y siempre.