Respira y salta

¿crees entonces en poder tener las fuerzas para lidiar en la vida con una persona que necesita de cambios y estímulos continuos, que pasado poco tiempo bajo el mismo techo comienza ya a estar irascible, a perder las formas y los nervios, a levantar la voz y ofenderte tanto con palabras como con hechos? ¿Estás segura?

Alguien que solamente piensa en si mismo, que no es consciente que entre el dar y el recibir se encuentra el verdadero equilibrio, que solamente sabe pedir y exigir y si no se acatan sus órdenes o se le desvía mínimamente de su objetivo o antojo, de su decisión unilateral o su punto de vista, puede ser motivo de una explosión incontrolada en la que desprende kilos de megatones tóxicos que duelen y causan un daño intenso y profundo, para que al final de la vuelta a la tortilla diciéndote a ti que eres una rencorosa, que él se enfada y ejerce la violencia verbal pero que se le pasa rápido.. claro, por supuesto, cuando ha soltado toda esa densidad y esa negrura que le corroe por dentro, intoxicándote a ti hasta la última célula, por supuesto que se queda bien a gusto, mientras tú, herida a muerte y con el corazón lleno de hollín, deberías, según su punto de vista, salir inmediatamente de ese infierno con una sonrisa y decir, si, cariño todo está bien. Pues no, no está bien señor mío, lo que se quiere no se daña. Lo que se quiere se cuida y se respeta. Y si alguien es dañado profundamente y está herido, tiene derecho a estarlo y eso no es rencor, es el tiempo que necesita una persona resiliente para levantarse y lamerse sus heridas.

No necesitamos personas que dan una imagen de buenísimo y lo único que tienen por dentro es un campo de minas llenas de sustancias completamente tóxicas que pueden explotar en cualquier momento y sin razón alguna.

Muy señor mío, eso es terrorismo y maltrato, así que ninguna mujer ni nadie se merece soportar algo así. Salir, se puede. Respira profundamente, pega un grito y SALTA.