E n varias de mis intervenciones en los diferentes medios de comunicación, así como en algunas de las que he tenido en el pleno de hermanos mayores durante la etapa como hermano mayor de mi hermandad, he abogado por el "sentido institucional" que se debe de tener cuando se accede a un cargo como el que se ocupa cuando se es consejero de la U.H., Hermano mayor o miembro de una Junta de Gobierno y que, desgraciadamente, no encuentro o encuentro muy escaso en nuestra querida ciudad.

Sentido institucional significa que la institución está por encima de las personas y no al revés y que el interés general de la Institución, en este caso Hermandades o U.H., están o deben estar por encima de los "caprichos particulares" de cada cofrade que accede a determinado cargo.

En este caso concreto me refiero al Consejo directivo de la U.H., en el cual, cada vez que accede un presidente con sus correspondientes consejeros al cargo piensan (o al menos así se demuestra) que en lo referente a la Carrera Oficial, lo hecho hasta ahora no sirve para nada y que es malo o que está muy mal y que ellos tienen la solución para arreglar esos problemas de la Semana Santa.

Y a los hechos me remito, ya que, si miramos hacia atrás en estos últimos años, podremos comprobar que cada presidente y consejeros que han llegado a la U.H. han cambiado la Carrera Oficial, aduciendo cada uno sus razones para hacerlo, unos con más acierto que otros.

¿Se imaginan ustedes si en determinada capital andaluza, se cambiara la carrera oficial cada vez que llega un consejo nuevo?

Impensable, ¿verdad? ¿Y porque no actuamos nosotros así, si tantas cosas aprendemos y copiamos de esa capital? ¿Porqué no empezamos a tener y a sentir el sentido institucional que tienen nuestros hermanos cofrades de otras ciudades andaluzas?

Dejémonos ya de "cambiar por cambiar", y si el pleno de hermanos mayores con el anterior consejo a la cabeza, propuso y realizó un cambio de carrera oficial, que no nos gustó a muchos y lo aceptamos porque una mayoría lo aprobó, no puede ser que llegue ahora un consejo nuevo y quiera hacer otra nueva carrera oficial.

Cuando se aprobó esa Carrera Oficial, que repito a mí personalmente no me gusta, dije en el Pleno de Hermanos Mayores, y así se recogió en el acta, que pensáramos bien que es lo que se aprobaba y que no podía ser que esa Carrera Oficial fuese por el tiempo que permaneciera en el cargo ese Consejo y que cuando llegase uno nuevo se cambiase otra vez. Porque si actuamos así, se está abriendo la "veda" para que el que llegue quiera dejar su "….." y hacer una nueva Carrera Oficial, ya que la que hay no le gusta.

Hay que tener ese "sentido Institucional", que en mi opinión, carecemos muchos en nuestro Jerez, y si se tiene que hacer, de nuevo, una modificación de la Carrera Oficial, se haga con el "consenso general" de Hermandades, cofrades, Ayuntamiento, etc. y con ello se dejara ya de una vez por todas este tema, tan cansino y tan manido, y se dejase tranquila para bien de todos.

Creo que nuestra Semana Santa tiene otros problemas muchos más urgentes y necesarios que este de la modificación de la Carrera Oficial y ahí es dónde hay que poner el foco de atención para tratar de solucionarlos lo mejor posible para el bien de las Hermandades.