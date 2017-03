SOLUCIONES AL TERRORISMO YIHADISTA

Despreciar el hecho religioso de las culturas y de las personas puede llegar a convertirse en uno de los grandes errores de nuestra cultura europea-occidental. Aunque esta nueva "guerra" entre Oriente y Occidente no es una guerra de religiones, no cabe la más mínima duda que para los terroristas hay una inspiración religiosa fruto de una concepción distorsionada del Islam y el Corán. Para un musulmán el Islam atraviesa toda la vida y el laicismo es incomprensible: la política, la moral, la forma de ver el mundo y la vida cotidiana. En esta "guerra" no hay que sorprenderse que a los ataques militares de nuestras fuerzas europeas a los puntos clave del Estado Islámico (EI), le sucedan como respuesta ataques terroristas en nuestros países (en el momento que España entre en el combate militar cabe esperar una previsible respuesta yihadista en nuestro país). Pero…¿Quiénes son estos terroristas de nacionalidad europea que terminan siendo bombas del EI en nuestros países? Son jóvenes de segunda generación de musulmanes o connacionales conversos al Islam. Son jóvenes perdidos interiormente , y con la cabeza vacía de cualquier proyecto de vida. Son jóvenes que residiendo en barrios marginales y desatendidos por los servicios sociales, comienzan a delinquir, y es cuando ingresan en prisión donde se encuentran con los reclutadores yihadistas, bien personalmente o bien a través de la redes sociales, y les ofrecen un ideal y un proyecto en donde puedan llegar a ser los protagonistas reales de los videojuegos bélicos con los que pasan horas evadiéndose de una realidad miserable para ellos.

La solución profunda no está en las medidas bélicas, sino que sería necesario tener mayor atención a la juventud en los barrios marginales ofreciendo una integración social y laboral, que no desaparezca de la escuela la posibilidad de una educación en los auténticos valores sociales y religiosos, o al menos sobre las auténticas doctrinas de las religiones monoteístas para evitar distorsiones, preocuparse por lo que ocurre en las cárceles y lo que se predica en las mezquitas de nuestras ciudades deseando una voz potente y notoria de Imanes formados apaciguando y cultivando una religión para la paz.

Hoy Jesús de Nazaret también nos mira y nos dice: "…dijo llorando, ¡ Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz¡"….Una lectura breve recomendable: "El Islam que da miedo" de Tahar Ben Jelloun.