" No queda impune el comportamiento del malvado, pues, antes o después, quien ha obrado el mal recibe su merecido". A cada uno le llega su San Martín (El Quijote, II Cap. 62). El domingo 30 de julio y bajo la rúbrica de 'A. Cañadas', se publicó en la web cofrademania.com un artículo titulado 'Ataque de Natera a las cofradías de Jerez'.

Yo no puedo atacar a las cofradías de Jerez, ni a los cofrades porque si en algo me he distinguido ha sido precisamente en lo contrario. Cañadas lo sabe de primera mano, desde su incorporación al mundo del trabajo y porque me ha pedido ayuda y yo se la he brindado en más de una ocasión, ante las reiteradas adversidades personales y laborales que ha sufrido. Ahora me explico muchas de ellas y, aunque siempre he guardado sigilo sobre el particular, ante el ataque personal, directo y público que me dirige tengo la obligación de recordárselo, por aquello de que 'no es bien nacido quien no es agradecido'.

Si piensa que las cofradías están hartas de Natera, ni les cuento cómo están de Cañadas y eso lo sabe el mismo mundo por el que dice que habla, arogándose una representación nada democrática, pues carece de ella. Y si no se lo dicen a la cara, -aunque cada vez se lo dicen más y yo a partir de ahora también-, es porque utiliza a su capricho y conveniencia el medio de comunicación digital para el que trabaja y del que imagino percibirá el correspondiente emolumento y, por el que vivirá, al menos en parte, de las cofradías. No sé si las cofradías le tienen manía a Cañadas o Cañadas le tiene manía a las cofradías, pero sin duda es una cofrademanía.

Cañadas lleva años administrando a su antojo y, en beneficio del medio para el que trabaja, la información privilegiada que recibe por sus distintos quehaceres. Y en los programas que realiza usa como si de un deporte se tratara el ataque a las cofradías de Jerez y personalmente a sus dirigentes, ese mismo ataque me atribuye infundadamente. Es público y notorio que para Cañadas las cofradías son una manía que en el plano psiquiátrico, no deja de ser un síndrome, por lo general episódico, caracterizado por la excitación psicomotriz derivada de una exaltación de la consciencia de sí mismo.

Y, ¿para qué hablar de su comportamiento con la Iglesia y la jerarquía? En el mismo artículo revela comentario del Sr. Obispo sobre mi persona, que no creo que sean ciertos, pero que de serlo ponen de manifiesto la eficacia con la que deja en evidencia al Ordinario de lugar. De sobra es conocido el comportamiento mantenido en su día con el que fuera Vicario General de la Diócesis y más recientemente las amenazas públicas a la curia en el proceso electoral de la Hermandad de las Viñas. Aquí nos conocemos todos ya desde hace demasiado tiempo y Cañadas ha puesto a la Iglesia en boca de todo el mundo, tantas veces, que no cuela el que se haga pasar ahora por Santa Teresita del Niño Jesús.

Dice que me puede la soberbia, el egoísmo, la envidia y el malhumor y cuando oigo esas palabras no puedo evitar pensar en Cañadas. Dice, y le agradezco, que Natera "quizás en el fondo es buen tío". Cañadas no es buen tío, ni el fondo. Cañadas no ve el daño constante que hace a las cofradías tomando partido y prejuzgando en función de amistades, filias y fobias, para a continuación con micrófono en mano, contaminar la opinión pública con criterios personales. Dice que no acepto la votación del Pleno y, no la acepto en todo aquello que considero que es contrario a las normas. Pero ese respeto a las votaciones no se lo tiene Cañadas, a otras también mayoritarias, pero que a él o a sus amigos no les gustan y critican públicamente hasta la saciedad, de manía en manía. ¿Quién ataca...? Cañadas ataca mucho. Siempre le gustó ir de enfantterrible, pero ya no tiene edad y da más pena que, al parecer, yo. Hoy los hay más enfant y más terrible, con más ingenio y con más talento.

Quien diga que el recurso planteado es por el reparto económico, no se lo ha leído. Cañadas, tampoco. Yo llevaba una alternativa para deliberar sobre ella, junto con la que propusiera el Consejo, que la desconocía y cualquier otra que se hubiera barajado. La permanente impidió el debate. No pretendo que la Sacramental de la Cena salga beneficiada por nada, aunque la Sacramental de Santiago, de la que es hermano mayor Cañadas, si sale beneficiada y de ahí quizás, su furibundo libelo ¡Cómo sale la bilis cuando toca el bolsillo! No defiendo que existan hermandades de primera y de segunda, las hay con más o menos gastos ¿En Sevilla son tontos, o no saben de Semana Santa o no está Cañadas para poner orden...?

Se ponga Cañadas como se ponga los ingresos del consejo los generan las cofradías de penitencia y aunque lo quiera envolver en un celofán de fines sociales, formativos o cultuales, eso es así. A pesar de todo, Don José debe saber y sabe que en este mundo no sobra nadie, ni siquiera Cañadas que ha dado pruebas, más que sobradas, de atacar a la Iglesia, a su jerarquía, a su clero y a sus hermandades y cofradías, y aún así seguimos perdonándolo.