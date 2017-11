Segundasnupcias

En la antigua Roma los matrimonios se realizaban entre miembros de la nobleza, porque consistían en un acuerdo entre las familias, y el fin del varón era tener un heredero y el aumento de las propiedades. Un contrato entre las familias, con dotes recuperables en caso de separación. Los plebeyos se juntaban sin ninguna ceremonia ni acuerdo. No tenían patrimonio que unir. Hasta el siglo XIX no se comenzó a poner el amor por encima de los intereses económicos. Desde mi juventud he conocido muchas separaciones de hecho y posteriormente divorcios. Estos días un amigo se ha casado en segundas nupcias. Siempre me ha causado asombro estas segundas bodas. Seguramente le ha gustado el matrimonio y por eso repite. Según estadísticas, muchos jóvenes y jubilados viven juntos sin contrato matrimonial. El poeta Khalil Gibran, gran poeta maronita libanés, dice: "Cuando el amor os llame, seguidlo". También expresa: "Llenaos el uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una sola copa. Daos el uno al otro de vuestro pan, pero no comáis del mismo trozo". Recomiendo leer "El Profeta", de Khalil, les gustará.