Segundo mandamiento

"No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso". Muchas personas interpretan este mandamiento únicamente como la blasfemia o la utilización de tacos o palabras y expresiones groseras en las cuales se menciona a Dios y los Santos. Usar esas expresiones, no sólo se pueden incluir en este mandamiento, sino que sobre todo y ante todo, hablar de ese modo es una ordinariez y una falta de educación a la hora de hablar y expresarse con los demás. Lo primero que debemos caer en la cuenta es que a Dios… le encanta que se le nombre, que se le invoque, que se acuda a Él… ¿A ti no te gusta cuando te llaman con cariño por tu nombre? Además, a lo largo de la Escritura vemos como invocar el Nombre del Señor salva y auxilia… Me viene a la mente el Salmo que dice: "Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra". Ahora bien, lo que Dios quiere decirnos con este mandamiento es que no usemos su nombre en vano. Dios prohíbe usar su nombre para justificar fines odiosos, violentos o para mi egoísmo personal o mi propio interés personal o institucional. ¡¡¡Cuántas atrocidades se han hecho y se siguen haciendo hoy usando el nombre de Dios!!! Quiero recordar con gratitud y humildad aquel momento en que San Juan Pablo II pidió a toda la humanidad perdón por las veces en que la Iglesia Católica ha usado en la historia el nombre de Dios en vano. Este mandamiento no está anticuado, es uno de los de mayor actualidad y que es importante repetir a muchos hombres y mujeres que hoy en día pronuncian palabras sagradas antes de explotarse un cinturón de bombas causando cientos de muertes… Dios quiere que su nombre sea utilizado para perdonar, para amar, para vivir lo bello y hermoso de la vida que Él nos ha dado, para acercarse a los que sufren , para aliviar, salvar y curar tantas almas que se desangran de dolor y soledad… Por eso, Santificado sea tu nombre Señor, con una vida nuestra que en tu nombre viva en el Amor.