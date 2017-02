Seguridad cofrade

Recordamos desde esta tribuna que no han aparecido ninguno de los objetos sagrados que fueron sustraídos en la hermandad de la Cena el pasado día 8 de este mismo mes. Desde San Marcos, se sigue teniendo puesta la esperanza en que al delincuente se le ablande el corazón y quiera devolver lo sustraído, que poco valor económico tiene. El pasado viernes, le tocaba a la hermandad del Transporte. Saltaba la noticia y, en esta ocasión, los cacos se llevaban las máquinas de coser del grupo de costura que mantiene la hermandad, aparte de un ordenador, dos broches y dos rosarios de la Santísima Virgen.

Todo esto nos hace reflexionar sobre las escasas medidas de seguridad que tienen las hermandades. De nada vale que los hermanos, devotos y colaboradores, se devanen los sesos para sacar los dineros para unas cantoneras si después las ponemos a disposición de los cacos. Nadie piensa que pueda alguien entrar en su hermandad y llevarse los objetos que están destinados al culto divino. Pero desgraciadamente esto está cambiando demasiado pronto y ya a los delincuentes no se les ablanda el corazón. El otro día un hermano mayor me comentaba que muchas noches recibe la llamada de una empresa de seguridad cuya alarma salta cuando hay movimientos sospechosos en la iglesia. "Va dentro del cargo, Manolo", me decía este cofrade. Y todo esto no habrá más remedio que reforzarlo y destinar más dinero para seguridad en los presupuestos que preparan los tesoreros para cada año.

O mucho me equivoco o esto puede convertirse en una moda. Ojalá no lo sea. Pero habrá que estar preparados. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, si al ladrón le da por leer esta tribuna, decirle que los cofrades de la Cena y el Transporte todavía albergan la esperanza de una devolución. Torres más altas del cielo han caído.