La seguridad es un concepto que siempre me ha llamado la atención. Si por algo ha luchado el ser humano desde que se bajó de los árboles ha sido precisamente por ser dueño de su destino e intentar que no viniera alguien o algo a arrebatárselo, ya fuera de un hachazo o de un certero mordisco en la yugular. A los amantes de las hachas los tenemos a casi todos encarcelados (pese a que en la ETB vasca aún queda alguno suelto) y a los depredadores en bonitos zoológicos. Nuestro trabajo nos ha costado. Pese a ello, hay que repensar el concepto. La seguridad es subjetiva. Lo que para usted puede ser seguro para otra persona no lo es. Un ejemplo puede ser el siguiente: pasear por la calle Larga es una gozada, más aún en estos días primaverales tan maravillosos, pero para un concejal puede ser un ejercicio de riesgo casi suicida. Y es que cuando se forma parte del problema es muy fácil que la parte pase a forma parte del todo.