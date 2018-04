Semana Santa de Jerez: fiesta de Interés Turístico Internacional

Con el esplendor del Domingo de Resurrección acaba la Semana Santa del año 2018. Sin duda, una semana grande para Jerez y los jerezanos. Miles de cofrades han dedicado parte de su vida a hacer más grande Jerez. Niños, más niños, mayores y más mayores han renovado un año más nuestras tradiciones. Algunos con más fe y otros con más pellizco. Unos disfrutando del sentido más espartano y transcendente y otros emborrachados de la explosión barroca que inunda las calles de Jerez. Al fin y al cabo, el reflejo de un pueblo que se viste de gala para agasajar a los suyos.

La Semana Santa de Jerez es, como tantas de nuestras tradiciones, un reflejo de nuestra sociedad. Es fe y devoción, pero también es cera y garrapiñada. Es tanto de rosario y plegarias como de abriguitos de paño con botones dorados y una copa de oloroso. La Semana Santa de Jerez va desde la penitencia al encuentro de amigos de la infancia. De los oficios a los churros con chocolate. Va de la Estrella a la Piedad como del bacalao a las torrijas. Porque así es nuestra gente, así es Jerez, un potaje de vigilia con un "buchito" de fino.

Gustos, opiniones y credos aparte, nadie puede dudar del importante atractivo turístico que tiene nuestra semana grande. Es imposible verla como algo negativo salvo que la mirada del observador esté predestinada, premeditada y sectariamente preconcebida. No hace mal a nadie, hace el bien a muchos y trae alegría y riquezas. Tanto para los que se van, los que se quedan y los que vienen. Y en ese empeño hay muchos jerezanos y jerezanas de bien: que cada vez vengan más a visitarnos y de ahí la importancia de que la Semana Santa de Jerez sea reconocida como fiesta de interés turístico internacional.

Actualmente, la provincia de Cádiz cuenta con cuatro fiestas declaradas de interés turístico internacional: el Carnaval de Cádiz, la Feria del Caballo y las Fiestas de la Vendimia arrancaron en 1980 engrosando la primera de las listas de eventos con categoría internacional y más tarde, en 1997, se incorporaron a esta selección las Carreras de Caballos de Sanlúcar. Sin embargo y sorprendentemente son otras muchas las Semanas Santa de España que han conseguido este sello internacional: Sevilla, Málaga y Granada en Andalucía, Cuenca, Valladolid, Zamora, León, Salamanca, Cartagena, Hellín, Lorca, Medina de Rioseco, Orihuela, Cáceres, Crevillente, Medina del Campo, Murcia, Palencia, Vivero, Ávila, Ferrol, Toledo, Zaragoza y el Domingo de Ramos de Elche en el resto de nuestro país. Quizás usted no lo sabía, pero así es. Y es probable que analizando la lista no vea explicación a que Jerez no haya sido declarada como tal. Aunque tiene su explicación.

La Semana Santa de Jerez cumple casi todos los requisitos para ser declarada de interés turístico internacional: antigüedad, arraigo, equipamientos turísticos, declarada de interés turístico nacional desde el año 1993 pero nos falta difundir por todo el mundo su originalidad. No basta que lo sea, es necesario contárselo al mundo entero y que se enteren. Gran acierto, en esta línea, de la Unión de Hermandades de Jerez, la Peña Flamenca "Buena Gente" y el Clúster Turístico "Destino Jerez" por vincular de forma brillante el flamenco con la Semana Santa para realzar su singularidad. Incorporar al programa oficial de las salidas procesionales los puntos donde los mejores cantan saetas a nuestras imágenes es una idea sencillamente brillante. Pero aún falta ese empujoncito de promoción internacional y las administraciones deben estar del lado de Jerez. Por lógica y por justicia. Y ahí estaremos nosotros para pedirlo con fundamentos, con argumentos y con tenacidad.

Cierto es que si conseguimos que la Semana Santa de Jerez sea declarada de interés turístico internacional, al día siguiente las calles no estarán necesariamente más limpias ni con menos baches y tampoco será más segura de la noche a la mañana o conseguirá el pleno empleo en nuestra tierra, pero ayudará a todo ello porque posicionará, una vez más a Jerez con el foco de la atracción internacional. Tendremos el foco del turismo internacional en nuestra ciudad y eso, al final, es bueno para todos.

En cualquier caso, la Semana Santa de Jerez es muy grande gracias a todos los hombres y mujeres que donan su tiempo y su vida a una pasión que se contagia de padres a hijos. Es inmaterial y mundial, con o sin denominación. Le gusta a todos y al que no le guste es aconsejable que vuelva a mirar, que seguro que es capaz de comprender la importancia que tiene para nuestra tierra y nuestra gente.

Es, sencillamente, Jerez.