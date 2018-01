Séneca vive. Pemán existe

Yo nací en Jerez. En El Cerro. Entre viñedos y sobre esa tierra albariza que de todo se empapa.

Nací de la pluma de aquel que quiso, con impaciencia divina, relatar la historia reciente de España con sencillez. Artículo a artículo. Aquel que me inculcó la sabiduría del pueblo y me permitió, aun siendo un simple campesino con gafas de alambre, participar durante años en tertulias de alto nivel con gente importante, El alcalde, el maestro, el boticario y el cura. Éstos que representaban, en el teatro de la vida, la cultura de cualquier pueblo andaluz de la época.

Mi mayor virtud por entonces -que nunca fue mía- era escuchar, observar y esperar el momento adecuado para, finalmente y con frase lapidaria, resumir y dar luz a cualquier situación compleja, con tanta verdad y sentido común como fina ironía. Es probable que ayudara a medir en mí las palabras (y hacerlas por tanto más acertadas, por más meditadas) el hecho de que fueran tiempos de censura o libertad guiada.

Mucho ha llovido desde entonces. Si bien, nunca más hubo nieve en Cádiz.

Fruto de la nostalgia o el azar, me acaban de rescatar del baúl de los clásicos.

Tras varias décadas, me veo en el espejo y no soy ni la sombra de lo que fui. Siento el olvido y la amargura del fracaso. Y como no he dejado de observar en todo este tiempo, reconozco que me duele el corazón -que nunca fue mío- por tanta ofensa.

Supongo que D. José María se estará preguntando cómo es posible que se le haya enterrado bajo dos metros de odio en tan poco tiempo. ¿Quién se está ocupando de reescribir la Historia de esta manera?

Salvo honrosas excepciones, en las que se le defiende con tesón, son sus enemigos quienes se están 'encargando' de él.

Yo nací en Cádiz. Concretamente en Cadi, Cadi. Y aunque obviamente no soy el Séneca ni le llego a la suela de los zapatos, me ha encantado probarme su disfraz ahora que va a dar comienzo el carnaval.

Antes de devolverlo de nuevo a su baúl, me ha pedido que le diera una vuelta por la ciudad. Nada más bajar a la plaza de San Antonio, nos hemos cruzado con uno que llevaba puesta su bufanda del Cádiz, las gafas de Harry Potter y un nido encajado en la cabeza. Séneca me ha murmurado: "mira, uno de carajote belga".

A continuación nos hemos cruzado en la calle Veedor con uno de 'Burgos' (hijo adoptivo de Cádiz). ¡Qué maravillosa coincidencia! Tras darse un gran abrazo de respeto mutuo, Antonio le ha preguntado: "Séneca, y ¿de lo de Jerez, qué opinas?".

Con gesto sincero de agradecimiento a todos los diferentes 'jereces' con los que ha convivido (y 'conbebido') en fraterna unión durante más de 50 años, le ha espetado: "Justa decisión compadre. Pues, ni la madre merece este hijo, ni el hijo merece esta madre".

No soy más que un firme admirador y defensor de Pemán. Que le respeta y quiere como un nieto a su abuelo.