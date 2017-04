Sherryzanías

1 Entre los documentos históricos que se aportan a través de Internet hemos visto una carta de 1890 del vice-cónsul de Rusia en Jerez, Richard H. Davies, enviando a la bodega portuense de Duff Gordon el importe de una remesa de vinos de Jerez a la Corte Imperial de Rusia.

2 En un viejo anuncio de Domecq, aparecen dos monjes bebiendo, disfrutando y diciendo alegremente: "Pasemos dulce la vida/ bebed, hermano, bebed/ porque es néctar y ambrosía/ el cognac Pedro Domecq".

3 La Academia Jerezana de San Dionisio ha inaugurado el ciclo de conferencias dedicado al vino de Jerez con una magnífica, interesante y muy documentada ponencia presentada por D. Javier Maldonado Rosso sobre 'La aportación jerezana a la vinatería internacional (siglos XVII y XVIII)'. El conferenciante es doctor en Historia y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Históricos de la Universidad de Cádiz y fue presentado por el ingeniero agrónomo y académico D. Alberto García de Luján.

4En el curso de su conferencia, el Dr. Maldonado describió los notables cambios que sufrieron, entre los siglos XVII y XVIII, la producción y el comercio internacional de vinos, de forma especial en Jerez donde se llevó a cabo la innovación del sistema empresarial de carácter integrador y autónomo que fue posible por la actuación de un pequeño pero decidido grupo de empresarios locales, montañeses y otros oriundos franceses naturalizados españoles.

5 Más nombres y marcas bodegueras perdidas con el tiempo: Viuda de A. Segovia; M. & E. Vergara; Antonio Atané; F.A. Sanjuán; Antonio P. López; Bodegas La Esperanza; James Hawker & Co. Ltd.; M. Romero Fontán; María Ruiz-Berdejo; Miguel de Giles y Rivero; J. Reyes y Cª; R.Orbaneja; M.V. Tamarón; José Soto Contreras; Hunt, Roope & Co.; Ricardo C. Ivison; Moral Hermanos; Churruca & Co.; Bodegas Regionales.

6 El entusiasta grupo Discover Sherry organiza en El Puerto de Santa María unas originales catas tituladas 'Navegando por los vinos de Jerez con avituallamiento de sabores a mar y huerta'.

7 La Academia de Ciencias Sociales de Andalucía ha distinguido a González Byass con el premio de 'Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa' en su VII edición, por su contribución al desarrollo social y económico de la región.

8 En un viejo anuncio, la bodega de Arturo D. Williams hacía la siguiente publicidad: 'T.A. Treinta años. Vino estilo antiguo'. ¿Cómo sería ese intrigante estilo?. Por las mismas fechas, el bodeguero Francisco Ciria Vergara, de El Puerto de Santa María, anunciaba su 'Jerez Quinado Cruz del Husillo' cuya calidad certificaba el Dr. Francisco Muñoz Seca diciendo que "la ciencia moderna lo recomienda y su uso hoy generalizado produce resultados admirables".

9La antigua Fábrica de Esencias de M. Real, en Jerez, anunciaba sus productos diciendo que "los mejores coñacs están elaborados con nuestra Savia de Coñac tipo Xerez". Tenía, además, 'Savia de Xerez tipo Fino', 'Savia de Moscatel' y 'Savia de Ponche'.

10En los primitivos tabancos jerezanos, la consumición se pedía de diversas formas: vasuco, vaso, limeta, manguara. En algunos casos también se pedía una liara, medida muy usada por los obreros de la construcción para el agua de sus mezclas.

11También Williams & Humbert ha acogido una brillante conferencia en su III edición del ciclo dedicado al jerez, pronunciada por el ex ministro y ex presidente del Consejo Regulador de Montilla-Moriles, D. Manuel Pimentel Siles, quien hizo una perfecta definición de las circunstancias de los mercados del vino y del jerez en particular, apuntando las líneas y tendencias futuras para lograr el ansiado crecimiento comercial. Defendió y elogió la labor de los Consejos Reguladores añadiendo que tendrán que adaptarse e innovarse para atender las nuevas situaciones de los vinos que amparan, de las técnicas del marketing y de las nuevas tecnologías. La presentación corrió a cargo de Jesús Medina García de Polavieja.

12 La muy antigua y desaparecida bodega jerezana Mateos Hermano y Cª. anunciaba su 'Jerez Superior' y se proclamaba 'Proveedores de la Real Casa de S.M. Isabel II y del Ejército y la Armada'.

13 El Ayuntamiento de Jerez se ha incorporado como socio al proyecto europeo Rewine orientado a la prevención, recuperación y reciclaje de los desechos de bodegas, fomentando la oferta y demanda de usos y productos que respeten el medio ambiente, todo ello como consecuencia de la reglamentación de la Comunidad Europea.

14Nuestras bodegas siguen acaparando premios por todo el mundo: Barbadillo ha logrado el máximo galardón en los Best Awards y en los Premios Agripina; Bodegas Tradición triunfa en la cata a ciegas de Andreas Larsson el mejor sumiller mundial. ¡Felicidades y enhorabuena!

15 Como broche de oro de estos comentarios, recoger la espléndida ponencia expuesta por Mauricio González-Gordon, Presidente de González Byass, en la Academia de San Dionisio sobre "Retos y oportunidades del jerez en el mercado global" que el conferenciante describió con claridad, conocimiento y con su amplia experiencia en el sector. Podríamos resumir la conferencia destacando la llamada de González-Gordon a la necesaria coordinación entre todos los bodegueros, a través de un plan estratégico, para hacer frente al futuro que nuestro jerez merece. El conferenciante fue presentado por el académico Francisco Garrido Arcas.