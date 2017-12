Sherryzanías

1 Entre los días 6 y 12 de noviembre se ha celebrado la IV edición de la Sherry Week, el evento global que promociona los vinos de Jerez entre aficionados en más de 30 países con catas, degustaciones y más de 2.500 eventos inspirados en nuestros vinos y que han tenido lugar en miles de restaurantes, bares y enotecas, destacando que "la juventud está por el sherry", según el comentario de la crónica jerezana. Esta celebración ha coincidido con el Día Europeo del Enoturismo que conmemora el valor del turismo basado en la tradición vinícola de Europa.

2 La Consultora internacional 'Wine Intelligence' ha presentado un informe sobre el consumo de vino en España con un interesante contenido dedicado a los jóvenes que, al parecer, consumen vino mucho menos frecuentemente que los mayores, lo que constituye un reto para el sector. No asocian el vino como acompañante de comida y lo consideran producto para relajarse y desconectar, dando importancia a los vinos ecológicos y a probar cosas nuevas. Recomienda el informe que hay que adaptarse a las necesidades de esta generación de jóvenes, aplicando formas creativas. Para este segmento de la población, el Consejo Regulador, con la Universidad de Cádiz, ha organizado unas catas con las que se pretende que los jóvenes se interesen por conocer todo lo que hay detrás de los vinos de Jerez.

3 Sánchez-Romate se apunta a la innovación presentando una gama de vinos clásicos sustituyendo la clásica botella jerezana por la borgoñesa, pensando en los nuevos consumidores jóvenes que buscan vinos nuevos con personalidad.

4 Entre los marquistas del jerez desaparecidos, hemos sabido que el grupo americano Bartlett & Co. Ltd. compraba jerez desde su oficina comercial en Karachi, India. Por aquellas fechas, Vilar y Castilla tenía bodega en Jerez al igual que Riva Rubio & Co. y en alguna otra Casa se elaboraba un "Jerez Dulce Santa Cruz" para el Colmado Pelayo, de Barcelona.

5 Versos graciosos en un viejo anuncio: "¿Convertir lo triste en risa?/ ¡Sépalo usted de una vez!/ eso sólo se consigue/ con el vino de Jerez".

6 El año 1925 una compañía madrileña de zarzuela ensayaba en el Teatro Eslava una revista musical titulada 'La ciudad del Dios Baco' con libreto de Cayetano Ruiz. Se contaba con gracia muchas cosas de Jerez, sobre todo de vino, bodegas y tabancos pero desgraciadamente el proyecto no salió adelante por problemas económicos de la productora.

7 Hablando de cosas perdidas con el tiempo, Juan Ramírez nos pasa en Internet una curiosa etiqueta del marquista Juan Valencia para su vino 'El Viajante' con la siguiente leyenda: "El beneficio de esta marca queda íntegro para la colonia creada por la Sociedad Española de Comisionistas y Viajantes de Comercio, de Madrid".

8 El investigador Rafael Montaño es un experto en la "historia iconográfica y cromolitográfica de los vinos del Marco de Jerez" y describe cómo las bodegas, a través de sus etiquetas, fueron adaptándose a las situaciones políticas y sociales de los siglos XIX y XX, llegando a ser verdaderas joyas de las artes gráficas españolas.

9 Ya está aquí la temporada de los mostos y muchos de los establecimientos típicos de Trebujena, Jerez y Sanlúcar cuentan ya con las jarras disponibles repletas de vino un poquito turbio.

10 La Asociación de Empresas Turísticas, SKAL internacional Cádiz, ha concedido los Premios de su edición 2017 y uno de ellos ha correspondido al Grupo Osborne por el respaldo que el reconocimiento mundial de su marca y productos aportan a la provincia de Cádiz como destino turístico.

11 A finales de octubre se celebró en Nueva York la VI edición del 'Sherryfest' que ha contado con una alta participación de profesionales, seguida de la Sherry Cocktail Competition ganada esta vez por Sam Johnson, del Bar Leyenda de Brooklyn, con su cocktail 'Calypso Cobbler', una nueva bebida refrescante que incorpora al jerez sabores caribeños sin olvidar que el Sherry Cobbler es considerado el padre del rebujito.

12 La escritora Concha Fernández González, de El Casar (Guadalajara), ha ganado el Primer Premio del VI Certamen Internacional de Microrrelatos de las Bodegas Sanchez-Romate , con 'Salto de Página'. A la convocatoria se han presentado 1.066 obras procedentes de 30 paises, todo un éxito.

13 Como es bien sabido, Michiko Takahashi es la principal embajadora de los vinos de Jerez en Japón desde hace 35 años a través del 'Sherry Club'. Vuelve ahora a Jerez para presentar el libro 'Sherry, duende en la bota' una guía actual y completa sobre los vinos del Marco, ilustrada con fotografías del artista jerezano Borja Luque, en la que la autora Momoko Izumi dice que "el jerez es muy distinto al resto de vinos, es muy espiritual y misterioso".

14 El Concurso 'International Wine and Spirits' ha concedido a la jerezana Bodega de Harveys el galardón a la Mejor Bodega Elaboradora de Vinos Fortificados del Mundo. ¡Enhorabuena!

15 Recientemente, concluyeron las XXII Jornadas del Vino Fino organizadas por el Ateneo Portuense del Vino dedicadas a la crianza biológica, con un notable éxito de participación.