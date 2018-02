Sherryzanías

1 Espectacular y magnífica noticia publicada en Diario de Jerez afirmando que, según el Consejo Regulador, los distribuidores británicos apuntan a un gran año para el sherry en aquél importante mercado. Ojalá sea así para ir recuperando todo el terreno perdido en los últimos años y volver a las cifras históricas de nuestras exportaciones a Gran Bretaña. En el año 2000 fueron 29 millones de botellas y en 2016 sólo se llegó a 14 millones.

2 En el pasado año 2017 las exportaciones agrarias han subido en la provincia de Cádiz y los vinos del Marco de Jerez han sido uno de los principales motores del aumento. Confirmando ésta noticia, la Junta de Andalucía apuesta por el aprovechamiento turístico de los viñedos de nuestra zona.

3 Alguien ha dicho públicamente que "jerez es una copa que siempre tiene una historia detrás". No sabemos el autor de la frase pero le felicitamos.

4 El Tabanco El Chicuco tiene merecida fama en Chipiona como "despacho y venta gastrovinícola de la tierra". Está vinculado a la Cooperativa Católica Agrícola -la más antigua de España- y especializado en moscateles.

5 En una entrañable fotografía del kiosko de la Peña Chichi-rraca junto al viejo Estadio Domecq, se ve a los clientes rodeados de botellas y copas de jerez como única bebida. ¡Eran otros tiempos!

6 Entre los antiguos comercios vinateros en Jerez recogemos hoy la Fábrica de Villegas que, en la calle Prieta, producía aguardientes especiales en su "antiguo y acreditado despacho" y en la calle Medina estaba el "gran despacho de vinos finos" de Fontán, con servicio a domicilio. El marquista Jacinto Ribeyro, empleado de la Casa Domecq, vendía sus cognacs exquisitos con la marca "Los Angeles".

7 Los jerezanos deberíamos imitar a los personajes que dibuja el gran artista Peri diariamente con humor en su "periquete" porque cuando aparecen en tertulias y charlas en bares están consumiendo siempre jerez en sus catavinos, nada de cervezas ni otras bebidas tan despachadas en barras y mesas de Jerez.

8 Nos cuentan que desde hace algunos meses funciona en Sevilla la cadena de varios Bares "Premier", cada uno especializado en una bebida: Sherry, Ginebra, Whisky, etc. Es una interesante iniciativa porque, además, muestran el proceso de elaboración y cuentan con una gran variedad de marcas.

9 En la fotografía de un Stand promocional de la Agencia Andaluza de Comercio Exterior para los vinos andaluces aparece el rótulo "Wines and Sherry from Cadiz", es decir que nosotros mismos no incluimos a nuestro jerez en la categoría de Wines.

10 Cada vez que el Consejo Regulador publica cifras y estadísticas de la exportación del jerez, se habla sólo de cantidades en litros y porcentajes en aumento ó disminución del valor en euros pero nunca se publica la cifra total del valor de la exportación porque el Consejo no tiene ese dato ya que las Bodegas no lo incluyen en sus comunicaciones. En cambio, el Instituto del Vino de Oporto cifra sus exportaciones en 308 millones de euros y el Comité Champagne en más de 4.500 millones. La Denominación Mancha vende en España y en el extranjero por valor de 590 millones de euros.

11 Mientras que la estadísticas cerradas en noviembre denuncian la prolongada caída en volumen de la exportación del jerez, el Vinagre jerezano se mueve en cifras record con un incremento considerable frente al máximo histórico del año anterior pese a que existe preocupación en el sector por la escasez de materia prima para su elaboración. Deseamos que se solucionen las perspectivas desfavorables.

12 Trebujena y las Cooperativas han copado los premios de la IV edición del Concurso de Mostos que organiza el Consejo Regulador. La viña jerezana "El Vínculo" de la familia Pemán ha sido uno de los ganadores en la categoría de mostos artesanales. ¡Enhorabuena a todos!

13 Se quejaba, con razón, Francisco José Becerra en su Sacristía del Caminante, del ninguneo al vino de Jerez que había observado en un supermercado de Portugal y desgraciadamente tenemos que admitir que es una verdadera pena que nuestro sherry esté también desplazado/descolocado en muchos establecimientos comerciales de España e incluso de nuestra zona…..

14 En Septiembre de 1910 la Casa Ramón Diaz Hnos., Cosecheros, Almacenistas y Exportadores de Vinos, publicó una carta abierta pidiendo que cesara la competencia ruinosa en precios que "tanto perjudica al crédito de la marca Jerez". En la misma carta sugería que el nombre Jerez se usara exclusivamente para los vinos genuinos de calidad, "dejando los traídos de distintas procedencias para venderlos con el nombre de ajerezados…." ¡Curiosa y original propuesta!

15 Muy interesante el reportaje de A. Espejo sobre las nuevas corrientes y la joven generación de enólogos que inundan el Marco y se sumergen en las profundas tradiciones vinícolas jerezanas para sacar lo mejor de sus pagos, del terruño. Se habla de una transición del jerez hacia una nueva época gloriosa que, según las estadísticas, puede estar ayudando a aminorar las bajadas del volumen de las tipos tradicionales de nuestros vinos. Casi un centenar de esas nuevas marcas han alcanzado la excelencia en los famosos Puntos Parker. ¿Puede ser éste el camino que marcará el futuro para nuestros sherries?