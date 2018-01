Sr. Rajoy: "no nos metamos en eso"

Desafortunado Sr. Rajoy. El 25 de enero de 1882 se cumplía el aniversario del nacimiento de la gran escritora y feminista Virginia Woolf. Hace años, en una empresa de cartonaje se planteó un conflicto cuando se reclamó que un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo deberían cobrar el mismo sueldo. En el mundo financiero la igualdad salarial ni se discutía, pero sí la igualdad de oportunidades en la promoción. Actualmente existe una resistencia en los consejos de administración para que exista una igualdad en su composición. En una entidad financiera el 60% de la plantilla era femenina, pero las mujeres jefes no tenían esa proporción. Igual ocurre en la enseñanza y en la prensa. No se trata de ideología de género. Recuerdo la batalla inteligente de la jerezana Concha Fernández en el empoderamiento de las mujeres, a Dolores y Charo en Caja de Ahorros de Jerez, de Isabel en BBVA, de María Jesús en COMFIA. Mujeres con una gran capacidad intelectual, organizativa y visión de futuro. Sr. Rajoy, aborde la igualdad, no sea misógino.