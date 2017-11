Leyendo las reacciones a los encarcelamientos de los golpistas catalanes no puedo menos que quedarme boquiabierto cuando me encuentro con declaraciones que no caben en esta realidad social y política que es España. Y es que hay gentes que se creían que asestar un golpe de Estado en toda regla a la estabilidad de este país, aumentar el paro, tirar por los suelos la ocupación hotelera y perder casi un 30% del PIB catalán les iba a salir gratis. Twitter, y lo digo con el corazón en la mano, está haciendo mucho daño. A algunos que estaban locos la red les ha dado el empujón que les faltaba hacia el lado oscuro de la demencia. La independencia es una ensoñación. La mejor prueba no hay que buscarla antes ni durante. Hay que buscarla ahora, justamente después. Decir 'presos políticos' en vez de 'políticos presos', calificar a demócratas venezolanos como golpista y a golpistas catalanes como demócratas es una insensatez. Es lo malo de las ensoñaciones. El despertar suele ser malo. Y ya lo dijo Calderón: "La vida es sueño y los sueños... sueños son".