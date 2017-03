Tiempo de Cuaresma

Es indiscutible que la Cuaresma ya no se vive como hace treinta o cuarenta años, tiempos en los que abstenerse del consumo de carne y de frivolidades estaba muy arraigado. Eso sí, como listos ha habido siempre, los más avispados y pudientes de entonces apartaban los chuletones de la dieta y en su lugar colocaban los mariscos más caros y suculentos. La Cuaresma, al menos para los creyentes, debe ser un tiempo de reflexión, de introspección, de volver los ojos hacia dentro y mirarnos. Todo aquello pasó. En la actualidad la Cuaresma ha pasado a ser un periodo de espera de la Semana Santa, es decir, una especie de enorme prólogo de cuarenta días. Ese tiempo -a qué engañarnos- se dedica sobre todo a preparar lo que está por venir. Creo, sinceramente, que no debemos olvidarnos de esa introspección. Para disfrutar de lo grande que nos espera no está de más desprenderse de un poco, aunque tan sólo sea de un capricho diario.