Tiempo para disfrutar

No sé si ustedes serán conscientes pero ahora que comenzamos febrero ya debemos empezar a hacer cuentas. No me refiero a las cuentas económicas, que a buen seguro que esas, tras la cuesta de enero, se han quedado en los mismísimos huesos. Me refiero a los pocos meses que nos quedan antes de que los partidos políticos desplieguen toda su artillería electoral con motivo de las elecciones municipales. Parecen lejanas, pero la verdad es que ya están ahí. Y es que apenas pase el verano (es decir en unos siete meses) el 'y tú más', las inauguraciones de semáforos si se tercia y el desembarco de altos cargos de todo nivel estarán a la orden del día en este nuestro Jerez. Hay que reconocer que tiene su encanto ver a los políticos dándose literalmente de patadas en el culo, llamándose de todo, echándose en cara hasta los restos de las cañas, pero es difícil arreglar en unos meses lo que se ha dejado de hacer en cuatro años. Es ley de vida, de ley electoral, añadiría.