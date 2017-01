H style="text-transform:uppercase">ay dos filosofías tanto a nivel particular como a nivel de naciones. O "tó pa mí " o " pa mí y compartir" Esto ha ocurrido desde que apareció el homo sapiens. Ya en aquellas tribus decían lo mismo unas de otras... "éstos lo quieren todo y no dejan nada para los demás". Luego surgieron algunos más civilizados y, aunque se procuraban cuanto necesitaban, dejaban algo para la tribu de al lado. Me he acordado del tema al ver a Trump decir en voz en grito "¡ América, América lo primero!" y luego con chulería prometer levantar un muro con Méjico que pagarían los propios mejicanos. Muros hay muchos, pero muros del fuerte contra el débil y con chulería, el del yanqui. Y además amenazando a la industria automovilística si no levantaban las fábricas del territorio azteca y se lo llevaban para el norte.

Defender esta postura, so pretexto de nuestros parados o de las necesidades de nuestro propio patio, es punto menos que fascismo puro (quiere incluso restaurar la tortura). Una cosa es ser de derecha o de izquierda y otra llevar el egoísmo a extremos inconcebibles. En la ideología de derecha cabe predicar la solidaridad y la caridad y en la ideología de izquierda defender al oprimido y al desgraciado. ¿A qué viene ahora defender a este ultramontano? Quienes abandonan su tierra, su casa, su gente, incluso jugándose la vida buscando el pan, merecen nuestro respeto y consideración.

Hasta ahora el llamado Occidente que incluye Norteamérica y Europa, ha hecho gala de avances espectaculares en democracia y en derechos humanos que conlleva también el COMPARTIR con el tercer mundo, como Dios manda y por elemental justicia y solidaridad. Si ahora este hombre entra como un elefante en una cacharrería, el porvenir tiene nubarrones. Por lo pronto, desde aquí, desde nuestro rincón, un grito de rebeldía y de repulsa a su chulería y chantaje. Europa, y España en ella, ha de seguir adelante como líder y protagonista en el mundo y ejecutora del "pa mí y compartir".

P/D: Defender el Brexit. Salida de Inglaterra y hacer migas con el ruso Putin, me recuerda la historia de las dos últimas guerras mundiales... a saber estrujar a Europa (salvadas las concomitancias).