Trabajar en Navidad

Uno que se fija en estos detalles, al menos en las películas españolas de la Navidad de décadas pasadas, tipo La Gran Familia, parece que en aquellos tiempos ser educado e ir deseando una Feliz Navidad a cualquiera con quien se comparte una pequeña conversación en el día a día era algo natural. Me refiero, sobre todo, a aquellos que trabajan estos días. No sé si era sólo una cuestión cinematográfica que realza el tono navideño de una película, pero a mí me gusta cumplir con este protocolo. Es cierto que puede resultar algo 'falso' ser sólo simpático (o solidario) por estas fechas, pero si al menos sacamos un poquito de ese espíritu unas semanas, menos da una piedra. Piensen en esos churros a las seis de la mañana si salen de fiesta en Nochevieja, o en esa bolsa de hielo en la gasolinera a las 22 horas una Nochebuena. Quien está al otro lado se está perdiendo gran parte del encanto de estas fechas. A menudo esos trabajadores le ignorarán porque estarán a malas debido a su trabajo, pero alguno habrá al que se le haga más dulce el trago. Merece la pena ir deseando Felices Fiestas.