Los políticos aprovechan cualquier traspiés del contrario para beneficio propio. Por ello, cualquier revés judicial es una oportunidad jugosa para azuzar al enemigo de bancada. El gobierno ha aprovechado para cargar contra su predecesor del PP al haberse tumbado judicialmente el convenio colectivo del personal del Ayuntamiento. Y ahora se ha conocido la ilegalidad del procedimiento para regularizar el parque comercial Luz Shopping. Ahora bien, y sin restar ni un gramo de responsabilidad política, poco se habla de la responsabilidad a nivel técnico, la de unos trabajadores a los que se les paga por hacer una labor que luego acaba censurando un tribunal, con consecuencias que pagamos todos. En ambos casos, se contaban con los parabienes técnicos pero la justicia ha acabado diciendo que no todo no era tan favorable como sus informes aseguraban. El trabajo técnico, cuando se hace mal, también debe censurarse y con la misma vehemencia. No olvidemos que hablamos de gestión de lo público, de lo de todos.