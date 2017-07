Va de lealtades

La cosa no anda bien entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. cuando hay que mencionar lealtades y reivindicar unidad, es que algo no va bien. En el congreso andaluz pusieron buena cara a la tormenta, pero era indisimulable el estado real del tiempo. Susana fue drástica a la hora de elaborar su Ejecutiva, a los pedristas ni agua, de igual modo que Sánchez había hecho en la federal. Y luego hubo escenas que por sí solas decían mucho más que las palabras, como por ejemplo cuando Susana Díaz entró acompañada de Alfonso Guerra, recién defenestrado de la la Fundación Pablo Iglesias, además de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves yJosé Antonio Griñán, a los que Sánchez ha tratado con especial saña.

Del congreso andaluz se deduce que Pedro Sánchez es el líder de la militancia pero le queda mucho por hacer si pretende ser el líder socialista. Susana es mucha Susana y conoce el partido, y la política, como pocos. Desde luego más que Pedro Sánchez. Una vez bebido el cáliz de la derrota de las primarias sabe ya cómo respira su gente y se dedica a esperar los errores de su contrario. Que han sido múltiples, desde una Ejecutiva de medio pelo a iniciar un acercamiento a Pablo Iglesias que no convence a la mayoría de sus votantes, que están en el centro izquierda y no en la izquierda radical, y que miran ya hacia Ciudadanos como mal menor. Luego está la irrupción de Sánchez en Ferraz con el hacha en la mano, con un rencor que no se había visto hasta ahora en el PSOE, dejando fuera de juego a algunas de las mejores cabezas por no haber recibido su apoyo incondicional. Y por último está la cuestión nacionalista, con la plurinacionalidad metida con fórceps en el congreso federal pero que provoca un profundísimo rechazo en un sector relevante del partido. Frente de rechazo que hoy encabeza Susana Díaz.

Sánchez se siente fuerte tras su reelección … pero en Sevilla se ha visto que esa fortaleza sufre de puntos débiles. El principal, Andalucía. Que no es un asunto menor.