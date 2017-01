Vamos mejorando

Debemos reconocerlo: somos de un natural optimista. Los andaluces somos proclives a ver el vaso medio vacío por mucho que hagamos vida en la calle, nos saludemos a besos y tengamos una afición por la juerga que supera lo saludable. ¡Es verdad! Pese a todo, pese a esa indolencia que nos suele aquejar cuando los problemas nos superan, a pesar incluso de esa pulsión tan nuestra de ocultar las penas entre risas, debemos reconocer que en algunas cosas estamos mejorando. Y una de ellas -de la que más me alegro por cierto- es por el respeto que a fuerza de penas de prisión esta sociedad nuestra le está cogiendo a esas dos palabras que no hace tantos años una consejera de infausto recuerdo decía que "no era de nadie". Sí. Me refiero al dinero público. A toda esa 'pasta' que sale de nuestros dolientes bolsillos con cada declaración y que algunos se embolsan creyéndose impunes. A cada día que pasa más me alegra que esos canallas vayan a la sombra. Y cuanto más tiempo mejor.