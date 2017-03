Verdad o creencia

Es un ejercicio difícil hacer razonar a quien no quiere hacerlo. Leyendo la frase de hoy de Miguel Trujillo me he acordado de las clases de mi último año en la Facultad de Comunicación de Sevilla. Las de la asignatura de Análisis del Discurso, de las más útiles que hay en el grado que actualmente se cursa en la capital sevillana. Recuerdo perfectamente cómo explicaba el profesor que en una discusión el creyente te acabará saliendo por la tangente, por mucho que le aportes razones y motivos para demostrarle que está equivocado en su pensamiento. Aunque lleves razón. Tu oponente lo negará todo y, cuando no haya salida, se aferrará al "así pienso". O como diría irónicamente un buen amigo: "Bueno, es tu opinión". A partir de ahí, poco más vamos a poder hacer para que razone. Será como chocarte con un muro una y otra vez, sin poder hacer absolutamente nada para cambiarlo. ¿Debemos seguir perdiendo el tiempo en discutir con estas personas? Esta vez le doy la razón porque creo que es verdad, Miguel: "Una cosa es la verdad y otra es la creencia".