'Vida (visible e invisible)'ExposiciónMuseo del Belén'Del tabanco a la peña'Fundación BonaldCiclo de conferenciasColeccionismoAgrupación FotográficaConferenciaMarcha por el centro históricoY 'san' se acabó

Quien viene a Jerez en diciembre se lleva una máxima bien aprendida. Aquí la Navidad no empieza el 24, ni el 23, sino a finales de noviembre. Y no tiene nada que ver con la fiebre consumista del llamado 'Black Friday' de los descuentos, sino con zambombas que sacan a la calle al 'Niño' en el que sería su octavo mes de gestación. Bueno, calle, lo que es calle, con la ordenanza aplicada sobre zambombas no oficialmente, pues la normativa impedía que éstas ocuparan la vía pública antes del 1 de diciembre. Pero da igual. La Navidad de Jerez ha sido un éxito para todos. Hay que hacer balance en las empresas del sector terciario, como hoteles, bares, restaurantes y todos los relacionados como distribuidoras de la alimentación. Hay que pensar también en las peñas flamencas que en días claves estaban a rebosar y conseguían llevar el arte jondo a quienes simplemente pasaban por aquí y quizás se enganchen hasta convertirse en consumidores de flamenco. Antes de ayer llegó el 'Sanseacabó' con la Cabalgata. Por suerte, con todo lo que alargamos la Navidad, ya sólo quedan once meses para la próxima.