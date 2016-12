'Vida (visible e invisible)'ExposiciónFotografíaConcierto benéficoGran cabalgata moteraPlaza CanterburyBelenesFundación BonaldAustralia

Para uno que ha nacido en la era de internet y de la conexión por satélite, uno de los primeros recuerdos de Fin de Año que conservo es a un Papá Noel celebrando por televisión a las cuatro de la tarde el nuevo año bañándose en una playa australiana. En otros imaginarios residen esas típicas estampas de lumbre, uvas o reunión. Para mí significa esto como podría significar cualquier otra cosa. También recupero en estos días la imagen de familiares, los primeros petardos (sí, ahora que tengo perro ni se me ocurriría) y las primeras salidas de Nochevieja. La cuestión es que aún me quedan, espero, algunos 31 por delante para vivir nuevos momentos. Pero da la impresión de que por mucho que uno se empeñe, las efemérides tan señaladas se grabarán en la retina para el resto de la vida y que las próximas serán un poco menos luminosas. Ese Papá Noel del verano austral eclipsa todo, por la impresión que me produjo la primera vez que entendí que en otros lares no hacía frío sino calor en el mes de diciembre. Por más importante que sea nuestro porvenir, siempre nos quedarán las anécdotas. Por muchas más. Salud.

navidad