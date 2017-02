Este es justamente el nombre de esta sección a página doble. Sobre estas líneas lo pueden encontrar, arriba del todo. Vivir en Jerez está bien, pero hemos entrado en un peligroso conformismo. Ya saben, aquello de que no es más rico quien más tiene sino quien menos necesita. Somos, a qué engañarnos, una perfecta ciudad de provincias que está empezando a crecer peligrosamente. A poco que nos despistemos estaremos en el cuarto de millón de habitantes. Pese a todo, hasta el momento, en uno o dos grados todos nosotros tenemos un vínculo, una conexión, ya sea un amigo, el barrio, la peña o la hermandad. Hoy, páginas atrás, les contamos que los delitos están bastante controlados, lo cual es un gusto. Podríamos vivir mejor si de una vez nos diera por no conformarnos y buscar la riqueza. Deberíamos repetirle a nuestros jóvenes al oído aquello que cantaba Serrat: "No esperes del mañana lo que nunca te dio el ayer". Quizás así no tendrían que seguir "el camino del pueblo hebreo". Den el paso. Apuesten.