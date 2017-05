Whatsapp en la feria

La caída de ayer de Whatsapp no puede ser casualidad. Se convirtió en 'Trending Topic' rápidamente en Twitter y nadie lo encontraba. Pero no estaba muerto, estaba de parranda, y cumplió eso de 'una y para casa'. Se paseó un ratito por la Feria y ya estaba de nuevo al servicio de 'la chavalería' en pocos minutos. Aun así, me consta que esa repentina caída en plena tarde dejó a más de uno con la cara larga en El Bosque; además de solo. Y es que ese amigo que llega tarde siempre no tiene como localizar al grupo sin whatsapp. Llamar cuesta. Con la ubicación del año pasado en el Hontoria, ya se sabía más o menos por donde se iba a colocar tu grupo. Pero este año está la cosa más complicada... Menos mal que si no es con unos te acoplas con otros, que si no más de uno todavía está dando vueltas. Whatsapp debería ser un poco más responsable y no abandonar a los chavales cuando más lo necesitan. Aunque algunos mañana tienen clase y... En fin, la Feria solo es una vez al año, no hace daño salirse del carril. ¿No?