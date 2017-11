XV Aniversario del columbario de San Juan de Letrán. 2002-2017

Motivado por la anual conmemoración a los fieles difuntos y por cumplirse el aniversario del primer columbario que se hiciese en Jerez, he recordado las muchas incomprensiones que provocaría en algunos sectores locales, incluso entre muchos hermanos de San Juan de Letrán, la descabellada idea del entonces hermano mayor.

Éste estuvo convencido de que la construcción del columbario fue aprobada por los dos cabildos de la hermandad porque estuvieron convencidos de que jamás se llevaría a efecto.

Si estos no creían en ello, no quiero contar ni profundizar en las muchas dificultades y zancadillas que se sucedieron por parte de un gran sector de la Iglesia local. A pesar de que tres años antes el ordinario de la Diócesis, después de darle continuamente la 'lata', decretó la construcción del mismo, por caridad cristiana no relato los muchos inconvenientes eclesiásticos con los que se intentaron abortar la construcción del columbario.

Debo confesar, con cierto dolor, que también existieron responsables de algunas hermandades que 'por lo bajini' se mostraban en contra del columbario de San Juan de Letrán, pero intentaban hacerlo en sus sedes. Divide y vencerás.

Era evidente que hace quince años la Iglesia estaba en contra de las cremaciones; sin embargo, cuando conoció el sentido espiritual que tendría el columbario y la seriedad y rigidez de las normas del mismo, las cosas fueron cambiando y entendieron que la iglesia de San Juan de Letrán se convertiría en el lugar de oración que los fieles difuntos recibirían continuamente con las continuas visitas de todos los suyos.

No hacía falta que llegase el mes de los difuntos, para que durante todo el año escuchasen desde sus eternos descansos, las cercanías y los rezos que sus familiares elevaban por ellos al Santísimo Cristo de la Muerte, celoso guardián de sus cenizas y recuerdos.

El Papa Francisco rubricaría el slogan del columbario de San Juan de Letrán, 'No tires sus cenizas al viento', cuando en el año 2016 emitió el decreto por el que la Iglesia prohibía esparcir las cenizas de los difuntos.

Sin duda, después de muchos sinsabores lo dicho por Su Santidad llenaba de satisfacción a cuantos confiaron en la fundación de este columbario lateranense-jerezano, el cual ya había conseguido que muchas familia tuviesen a sus seres queridos en tan santo lugar.

A tan íntima satisfacción se suma la de saber que son varios los columbarios que se han inaugurado recientemente en varias iglesias jerezanas.

Bendito sea Dios que todo lo puede.