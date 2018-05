Falta me hacía una alegría tras días aciagos. Y mire usted que llegó de quienes menos me lo esperaba: de los políticos. Sí, les puedo asegurar que ahora que escribo estas líneas estoy en mis cabales. Mañana... Dios dirá. Pues muy bien, he aquí los hechos: Altísimos cargos como el popular Antonio Sanz (a la sazón el hombre al que Rajoy encomienda asuntos tan importantes como la seguridad en Andalucía) y Rosa Aguilar (con la que la presidenta Susana Díaz hace lo propio) coincidieron ayer en decir que cuando se hacen las cosas olvidando los partidismos la vida cobra otro color, que es más bella, que las gaviotas del PP se tornan rojas y las rosas socialistas son azules... No lo dijeron exactamente así... La frase vino a ser "Juntos todos somos muchos más fuertes", en relación a la organización del Gran Premio de España de Motociclismo. Debo confesar que parte de mi alma respiró aliviada. "Por fin", pensé. "Algo tan obvio ha sido asumido. Ojalá sigan así por mucho tiempo y trabajen de la mano". Quizás un día acabarán asumiendo, al fin, que votaremos a quien nos salga de nuestras almas cansadas.