65 años del Zoo de Jerez

A principios de los 50 llegaría a Jerez una pequeña colección de animales que se ubicarían en los Jardines de Tempul. Ese será el comienzo de una larga y fructífera historia, la de nuestro Zoobotánico, uno de los más antiguos de España, el Zoo de todos los jerezanos, que cumple 65 años, con el orgullo de haberse convertido un referente del patrimonio natural de Andalucía y de haber logrado el reconocimiento internacional por su labor de investigación.

Durante todos estos años, el Parque Zoológico y Jardín Botánico 'Alberto Durán' ha formado parte de nuestras vidas. Cualquier ciudadano tiene alguna historia, algún recuerdo grato vivido en estas instalaciones, que durante todos estos años han ido enriqueciendo su importante colección zoológica, que si es importante por su variedad y cantidad de especies, más lo es aún por los proyectos de reproducción y conservación que desarrolla.

Su filosofía, basada en los principios de conservación, educación e investigación, han hecho valederos a nuestro Zoo de premios tan importantes como el de 'Andalucía a la Conservación de la Naturaleza' o el 'Premio Ciudad de Jerez 2003 a la Promoción Turística'. Su colección botánica está declarada Bien de Interés Cultural, reconocido también por instituciones de gran prestigio como Adena WWF, frecuentado por grandes personalidades como Félix Rodríguez de la Fuente, Joaquín Araujo, o el doctor José Antonio Valverde y declarado como 'Jerezanísimo', ha sido durante dos décadas el recurso turístico más visitado de toda la provincia.

Los jerezanos hemos crecido con Kiki, el tigre blanco, Lola, Pancho, Buba y es difícil encontrar a alguien que no guarde en su retina 'el puente'. De este modo, queremos que nuestras generaciones futuras sigan haciéndolo de la mano de un Zoo comprometido con la educación medioambiental de Jerez, siendo sin lugar a duda, la primera escuela ambiental de la ciudad, santuario de especies amenazadas y vivero de ideas y buenas prácticas con las que un personal entregado y con una fuerte vocación, transmiten a la ciudadanía su amor por los animales.

Los 65 años del Zoo representan una historia de madurez, de acumulación de experiencias y sabiduría que no significan una 'jubilación', sino todo lo contrario. Este Gobierno apuesta de forma decidida por el servicio público que presta, cada vez más necesario atendiendo a los retos medioambientales que tenemos por delante, retos de futuro que el Gobierno municipal está dispuesto a asumir a pesar de las mellas que ha hecho la situación económica en el estado del parque o de los intereses de otros sectores que plantean nuevas fórmulas de gestión privada.

No solo es fundamental sino que es imprescindible seguir trabajando en el desarrollo y el impulso de lo que no es un negocio sino un recurso educativo y de transmisión de valores a la ciudadanía y por ello, este Gobierno no va a permitir que se externalice este servicio y apuesta firmemente por mantenerlo para que siga siendo gestionado como recurso público.

En la celebración de este aniversario, durante el que el Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía una amplia programación, queremos recordar los inicios de nuestro Zoo como recurso natural, ponerlo en valor y recuperar así parte de nuestra historia, de la historia de Jerez y de la importancia del agua para el medio ambiente. Precisamente animales, plantas y agua, constituyen el mejor ejemplo del legado que queremos poner al alcance de las generaciones actuales y futuras.

Por todo ello, y por el valor que atesora para Jerez su Zoo, este Gobierno va a realizar una apuesta decidida por al menos otros 65 años de este recurso público al servicio de los ciudadanos.