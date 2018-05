El arte de protestar

Hay quienes hacen de las manifestaciones un arte. De un lado están aquellos que las convocan con absoluta convicción (y tradición) y de otro están los que buscan su beneficio partidista a costa de las ganas y las gargantas ajenas. Lo malo (para estos últimos) es que se les ve venir. Y de lejos. En el preciso momento en que convocan la 'manifa' (huya de quienes pronuncien este palabro), te percatas al instante de la forma en la que van a buscar sus réditos. Vaya por delante que no me refiero a las manifestaciones que hoy llenarán España entera con motivo del 'Primero de Mayo'. Ni mucho menos. Me refiero a aquellos que son capaces de lanzar sus cebos en cualquier colectivo donde haya un descontento para, de paso, colar su mensaje 'anti'. Porque, imagino que ya se habrán percatado, pululan por nuestra sociedad últimamente individuos que sólo tienen en mente volver esta sociedad como si fuera un calcetín, quizás sin saber que es justamente por ese lado por donde calcetín más apesta. Cuestión de gustos y de malos olores.