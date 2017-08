El arte de no valorar lo que tenemos

Hoy tengo la necesidad de gritar a los cuatro vientos algo que me lleva rondando por la cabeza desde hace bastante tiempo y de la que estoy segura, que no soy ni la primera ni la única persona en Jerez que lo piensa a diario. Me pregunto si realmente valoramos el valor que tiene nuestro rinconcito. El valor que tiene Jerez, con sus plazas, sus calles, sus museos, sus monumentos, sus artistas, su vino, sus bodegas, sus caballos, su feria. Así podría llevarme horas diciendo todas y cada una de las particularidades que tiene esta localidad. Los hay que piensan que no hay verano más aburrido que el de Jerez, pero basta con pasear por la calle Larga para ver los carteles que anuncian los diferentes actos culturales que se están llevando a cabo en el centro y alrededores. Quejas y más quejas pero luego en ninguno de los eventos se completa el aforo. ¿Nos quejamos de que no tenemos actividades de ocio y luego somos los primeros que hacemos oídos sordos a cada cosa que se organiza? Resulta sorprendente. No sabemos valorar lo que la ciudad nos ofrece y es una verdadera pena.