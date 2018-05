La ayuda del Gran Premio

El turismo del Gran Premio es particular. Viene muchísima gente dispuesta a pasárselo bien y a gastar lo justo y necesario. No es una clientela de almuerzos pantagruélicos. Ni mucho menos. Un hostelero amigo lo resume de una forma fácil: ¿Qué prefieres? ¿El negocio lleno con pequeñas cuentas o unas pocas mesas de las de 30 euros por persona? Ese es el dilema. Y este amigo no da solución a su propia pregunta porque, sencillamente, no sabe qué responder. Los hosteleros no eligen. Está claro. A ellos les llega lo que hay en las calles. En estas consideraciones tan sólo hay que echar la vista atrás y recordar los años en los que el calendario festivo de Jerez se resumía en Semana Santa y Feria, las famosas fiestas de primavera. Ahora hay más razones para visitar Jerez. El circuito es una de las más importantes. Mucha gente logra un respiro en sus economías, ya sea dedicándose al comercio o a servir bebidas en mitad de una loma. En fin, es lo que hay. Es de agradecer. Podría ser mejor, cierto, pero visto lo visto hay que conformarse. Y que no falte.