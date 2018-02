"Cuando empecé, en los 80, las mujeres tenían que inspirar sueños. En las sesiones de fotos, debía quitarme la alianza. No mostraba una identidad propia, encarnaba la belleza. Hoy es justo lo contrario. La complejidad y la individualidad están a la vanguardia". Son las declaraciones de la actriz italiana Isabella Rossellini en una entrevista en 'YoDona' por ser imagen a sus 65 años de la firma Lancôme. Me da igual que sea hombre o mujer. Me cuesta entender que haya jóvenes que quieran aparentar más edad, al igual que personas adultas intenten quedarse en los 20 de forma extraordinariamente artificial. Una cosa es querer estar sano haciendo una vida equilibrada, y otra es querer parar el reloj de la vida, tapar arrugas con bisturí o litros de maquillaje, o no permitirse ni comer una patata frita, como confesó en una ocasión un conocido presentador de televisión. La vida 'zen' (eso que ahora es algo más de moda que un cambio real, en mi opinión) está genial cuando no persigue "inspirar sueños" sino cumplirlos.