Entras en cualquier red social y te encuentras con noticias que llaman la atención. Analizas lo que pone. Resulta que, pongamos, alguien se inventa que Rajoy tiene un hermano gemelo afiliado a Podemos (por decir algo). Ves que está entre las publicaciones de algún amigo de Facebook (por decir una red social). Pinchas en el enlace. Resulta que la noticia consiste en dos párrafos y un montaje en la que se ve al Jefe del Gobierno con una camiseta morada. Sin más. Por un lado, has conseguido lo que el creador del bulo quería: que visualizaras la publicidad incrustada en su web. Por otro, te deprimes porque sabes que no es verdad y que hay por ahí gente que tiene mucha cara y gente que se le cree. No voy a dar una retahíla pero en un mundo en el que el acceso a la información es tan sencillo, es más fácil que ésta nos llegue manipulada. El periodismo es una cosa seria en democracia porque traslada datos relevantes para el ciudadano. Sin conciencia crítica no sólo ganan los mentirosos, sino que pierden los votantes. Y así perdemos todos.