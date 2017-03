Ha llegado la cuaresma, ese periodo que antecede a los días santos y que tan esperado es por todos los cofrades, un periodo en el que besamanos, quinarios, ensayos y conciertos de bandas serán punto de encuentro en los que surgirán tertulias y debates sobre aquello que acontece en las cofradías jerezanas.

En una de estas tertulias pude escuchar hace unos días como un cofrade hacia una comparativa de la figura del costalero con otros componentes de un cortejo procesional, "que fácil es ser costalero" fueron sus palabras, razonadas únicamente por la posibilidad de tomarse una cerveza el día de la procesión.

Que el mundo de abajo hoy en día es mas accesible que hace unas décadas es algo que no os voy a descubrir en estas líneas, pero ante esa "facilidad" costalera opinada seguramente por alguien que desconoce sobre este tema me surgieron algunas dudas que deba plantear a aquellos que lo creen así.

¿Es tan fácil el camino que toma el costalero? El costalero necesita de un físico adecuado que le obliga a cuidarse durante todo el año para poder ofrecer un buen trabajo a las hermandades . Me pregunto si quizás, la facilidad del costalero esta en planificar ensayos desde el mes de Enero para preparar la Semana Santa, mientras que otros miembros del cortejo llegan el día de salida y se van hasta el año que viene. Busco sin éxito la facilidad de ensayar un domingo por la mañana o un jueves hasta la media noche, sacrificando así un tiempo que podría dedicarse a la familia o al descanso. Por otro lado, conozco casos en los que los costaleros se desplazan cientos de kilómetros para sacar una cofradía, ¿será ese el camino fácil?

No pretendo comparar al costalero con otros miembros de una cofradía, de eso ya se encargan otros, pero he de decir que esas comparaciones no llegan a nada, seria como ya dijo alguien comparar peras con manzanas, mas deberíamos empatizar con esos obreros de Dios que ofrecen un sacrificio, a veces elevado, para cumplir su labor , es por ello que aprovecho estas líneas para agradecer a todos los costaleros su trabajo para la próxima Semana Santa.