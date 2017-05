La careta en el carro

Somos unos falsos. No hay problema en reconocerlo. Este fin de semana me he reído mucho. "Borrándose fotos de 'yo con Susana' en 3, 2, 1,...", tuiteó en su cuenta Raúl Ruiz-Berdejo, representante local de Izquierda Unida a las 11 de la noche de ese fatídico domingo para el PSOE -el local y regional, claro-. Es un resumen muy bueno de que somos unos oportunistas y nos subimos a los carros ganadores. O no. Cuando alguien me dice, por ejemplo, que en Jerez no hay un equipo fuerte por culpa de los xerecistas me hace gracia. La culpa la tienen los que son del Madrid, Barça, Atleti, Betis, Sevilla... Si quiere un proyecto sólido de fútbol tendrá que financiarlo, no hablar y darse golpes vacíos en el pecho solo cuando conviene, porque la hemeroteca habla de todos. Menos mal que ya existen las historias de 24 horas, que se borran. Aunque, cuidado con las capturas. En definitiva, que el sol calienta y me parece bien que nadie quiera pasar frío. Pero cuidado con la localización: vaya a ser que el viento quite caretas y no se esté preparado.