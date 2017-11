No nos cargaremos el planeta

Tranquilos amigos lectores. No nos vamos a cargar el planeta. Podemos seguir llenando de basura nuestras vidas, podemos enviar nuestros plásticos al mar, podemos ensuciar nuestra existencia con productos que podrían ser envasados en cartón pero nos empeñamos en que lo sean en botes de plástico. ¡No pasa nada! No nos vamos a cargar el planeta, pueden tenerlo absolutamente claro. Va a ser el planeta el que nos va a mandar a mejor vida cualquier día de estos. La Tierra es sabia. Lo ha demostrado durante eras geológicas. Para ella no somos nada más que una insoportable plaga de pequeños insectos que se han pasado de la raya. Y nos lo va a hacer pagar. Y muy duro. El día que escuchemos a un político decir que entre los principales objetivos de su programa se encuentra resembrar bosques y plantar árboles a diestro y siniestro será una jornada de gozo. Mientras tanto, esperemos el fin de los días y que esta Tierra nuestra nos dé un escarmiento merecido. Al tiempo.