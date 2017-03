¡El carné Pepe, el carné!

Para alegría de todos hace unos días se presentaba en Jerez por parte de la alcaldesa y la Universidad de Cádiz la implantación en el Campus de Jerez del primer Máster en Investigación y Análisis Interdisciplinar del Flamenco. Realmente es motivo de celebración para nuestra ciudad que avanza en materia sobre el conocimiento del flamenco al más alto nivel académico. En la foto de familia me ha parecido que falta alguien. Desde 1994 es colaborador de la UCA y la máxima referencia del flamenco más universitario que tenemos en Jerez. Me refiero a la imprescindible figura de José María Castaño (Pepe Castaño hijo) que además de ser licenciado en Derecho es una de las mentes más conocedoras y que mejor puede enseñar flamenco en la Universidad sin desmerecer a nadie de los convocados y 'convocadas'. Además echo de menos, como tantas veces lo hemos debatido y propuesto, un departamento de Canción Popular en la Universidad donde se pueda estudiar la música que crean de forma natural, transmitida oralmente de padres a hijos nuestros flamencos jerezanos. Porque si nos encontramos que las falseas de Moraíto Chico las imparte un músico noruego en el conservatorio de Madrid algo estamos haciendo mal y no es que el músico noruego no lo merezca. Está muy bien pero démosle el sitio a nuestros músicos y artistas jerezanos que han demostrado su capacidad de crear sin estudiar en la Universidad y vienen de todas partes del mundo a conocer y aprender a Jerez su música, su técnica natural, exclusiva y única.

Desde hace mucho tiempo se venía hablando de la importancia de estudiar las posibilidades de este atractivo tan especial que sucede en Jerez y que tiene repercusión mundial. Prueba de ello es el mismísimo Festival de Jerez que acaba de concluir en su XXI edición el pasado 11 de marzo. El Festival es la propuesta más importante que se hace en Jerez sobre esta disciplina y valor clave para nuestra ciudad para su economía y desarrollo turístico también. Una edición que seguramente supondrá un punto de inflexión que marcará un antes y un después. Porque el comportamiento de esta edición, que ha tenido sensibles modificaciones, ha servido para analizar el futuro de este evento. Programación que se encuentra en un momento 'dulce' donde se necesitan de forma inexorable importantes patrocinadores y aportaciones institucionales para garantizar la continuidad y buena salud del mismo. Es imprescindible que este avance en la Universidad ofreciendo el I Máster de Flamenco siga rodeado y enriquecido con propuestas como el Festival, donde se ofrecen cursos de todas las disciplinas alrededor del baile flamenco y español como reclamo. De este modo estaremos muy cerca de convertirnos en la ciudad más importante del mundo para que todo aquel que quiera aprender flamenco tenga la referencia de Jerez como la primera y mejor opción. Eso sí, debemos tener muy claro que hay un mercado dispuesto a pagar si le ofrecemos calidad y seriedad. De lo contrario creceremos en ser hábiles y diestros en atraer a los más 'tiesos' de cada país y eso no es bueno para nadie. Flamenco gratis y encima te regalamos una berza no es bueno. ¡Cuidadín! Tenemos que acercarnos a la excelencia. Algo parecido a lo que ocurre en Bolonia (Italia) que todo el que quiere aprender Italiano piensa en esa ciudad como la mejor y primera posibilidad. Esto supondría para Jerez y estamos a punto de conseguirlo. Desde luego que sí. Así que vamos a seguir trabajando en desarrollar este asunto. Y sabiendo que tenemos a personas muy válidas que se han ganado el sitio a pulso y que no podemos olvidar aunque no tengan el carné y vaya usted condió.