Algo que celebrar

Recuerdo que hace unos años, el equipo de gobierno en pleno, por entonces en manos también de los socialistas y con el doble de concejales porque por entonces tenían mayoría absoluta, asistió a la inauguración de una explanada, la de la Calle del Infierno junto al González Hontoria. El asfaltado de la flamante explanada, a la que con el tiempo se daría uso también como botellódromo, se celebró como el que acaba de construir un nuevo circuito o el parque de atracciones que Jerez nunca llegó a tener. No soy el único que pensó que seríamos el hazmerreír del país, claro que aquello fue antes de que llegaran los aeropuertos sin aviones y otras macroinfraestructuras que se comieron miles de millones, generalmente procedentes de Europa, sin que luego tuvieran utilidad alguna. Pero no van por ahí los tiros. El caso es que echo en falta más explanadas, pues por más que pienso, no caigo en los últimos años en ninguna obra inaugurada en la ciudad y que haya sido motivo de celebración, aunque aquello fuera una exageración en la que sólo faltó la banda de música para amenizar el corte de cinta.