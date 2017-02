El cine y sus complejos

Llevo desde el sábado por la noche leyendo comentarios sobre la gala de los Goya y me ratifico en el tweet que publiqué durante la ceremonia: cuánto complejo hay en el cine español. Desde hace varios años veo la gala, me entretenía. Y lo digo en pasado porque tras esta última he aprendido. Nunca entenderé que se haga un evento de tal 'envergadura', que se televise para el público -ese mismo público que, más o menos, llena las salas- y se aproveche cada minuto ante en el micrófono para criticar lo poco que les pagan, las trabas para hacer su trabajo o la poca atención que sobre dicha industria hay en las administraciones. Disculpen señores actores, directores, productores y demás. Que sólo un 8% de los actores viva de su trabajo (como se dijo durante la gala como mensaje de protesta) creo que le importa bien poco a ese público al que dicen 'deberse'. Resulta ridículo que en una gala en la que deben entretener y enganchar a más gente, y en la que además se lucen joyas de Montblanc, se hable de lo poco que ingresa un actor. Pierden ustedes oportunidades.