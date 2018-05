Un 'dos por uno' que no convence

Nos pongamos como nos pongamos, esto de que la Feria del Caballo y las Motos coincidan no convence a nadie. A mí tampoco. Los taxistas ya lo han dicho: coger un taxi a partir de mañana va a ser complicado y eso que estarán trabajando a turnos las 24 horas del día. No se entiende que una vez conseguido que buena parte de esta ciudad viva del turismo y de la hostelería resulte ahora que en ver de poder tener (y atender, no senos olvide) dos grandes fines de semana nos conformemos con uno a lo bestia. Bien es cierto que Jerez no pone la fecha del Gran Premio pero sí la de la Feria. Debemos ser más previsores en el futuro. A todo el mundo le gustan los 'dos por uno', pues es un sinónimo de más por menos. Créanme si les digo que en este caso en concreto el 'dos por uno' no va a reportar réditos extraordinarios, más bien todo lo contrario. Crecerá el número de quienes (benditos ellos) decidan poner tierra de por medio y, como ya hacen algunos pamploneses, volver a sus casas cuando los Sanfermines han acabado.