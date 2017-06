El pasado martes, al fallecer don Sixto de la Calle Jiménez, la Real Academia de San Dionisio se desplazó a su domicilio para decirle su último adiós.

Allí evocamos algunas estrofas del Gaudeamus Igitur y el académico don Ángel Romero Castellano elevó a Dios una oración por el eterno descanso de su alma. En definitiva, en ese acto dejamos presente una constante de su vida, cultura y fe.

En la capilla ardiente un retrato de Carmen, su amada esposa, que él siempre tuvo viva en su corazón y que anualmente en Navidad nos la acercaba a sus amigos en un delicado poema donde él también reunía lo literario con la fe mas profunda. Completaba el espacio doliente un Crucifijo y dos advocaciones marianas para Sixto tan queridas, la Virgen del Amor y Sacrificio, que era la expresión de una juventud pujante en la casa ignaciana, y la Virgen de Lourdes que junto al féretro envuelto en el paño funerario de la Hermandad de Jesús Nazareno me traían el recuerdo esa dos formas de llevar a Cristo y a su Madre, a El con la horquilla y la túnica de auténtica jerezanía para ir aliviando el dolor del peso de su Cruz , y en Lourdes cargando también, como camillero, para ir transportando a tantos enfermos ante la gruta de Nuestra Señora para pedir su ayuda.

Justamente en ese instante asaltó mi pensamiento la obra de François Mauriac 'Lo que yo creo', porque en una figura tan poliédrica como la de Sixto siempre tan presente en la vida de Jerez, y en su labor conciliadora y negociadora como eminente jurista, conocedor a carta cabal de los entresijos del Derecho, para mí, que tan cerca estuve de él en una larga y fructífera amistad, siempre hubo algo que valoré sobremanera, su profunda e inquebrantable fe.

San Lucas en sus escritos, así como en los Hechos de los Apóstoles, siempre escribía a Teófilo ("el amado de Dios") para saber cómo encontrar el tesoro de la sabiduría. Las recetas eran sencillas, no te lances directamente al mar, acude a él por los ríos, es decir comienza por lo sencillo que ya llegará lo complicado.

En 'Humanismo y Ciencia' se intentan tender puentes entre las ciencias, la actividad literaria y la fe. Esto ha llevado a que muchos científicos creyentes hayan tenido que dejar a veces aparcados en el ámbito de lo privado sus logros, por la actitud hostil del cientificismo positivista. Por eso el Premio Nobel Mauriac tuvo que salir a la palestra para decirle al mundo que él no se avergonzaba de arrodillarse ante un Crucifijo. No es el momento, Sixto, ni el espacio, para hacer un glosario de esta obra fundamentalísima, pero sí para hacer una apuesta por la fe. Tu muerte y tu larga vida me brindan la ocasión.

La fe, como primera virtud teologal, tiene un larguísimo recorrido. Desde la presencia del hombre en el mundo. Sin embargo han existido siempre momentos de inflexión y de reflexión. El modernismo trajo el binomio 'Razón y Fe' pero tú, ahondando en su conocimiento, resolviste el problema y te quedaste con la fe. Luego, mas tarde, vendría el postmodernismo, el relativismo, y era imposible, conociéndote, que fuera a echarle un pulso a tu fe. Tú seguías arrodillado ante el altar y no teniendo reparos en gritar a los cuatro vientos "Lo que yo creo".

Tu larga vida fue de una inquebrantable fidelidad a la Academia, a esa Academia que forma parte de nuestras vidas y que sigue siendo una llamada de progreso y también de vigilancia al mundo de la cultura. No nos podemos dormir, pero tú me recordabas siempre y me animabas en mi larga andadura al frente de esta jerezana Institución de que no olvidara nuestras raíces, que siguiera siempre encendida la luz del humanismo cristiano.

Que la vida no tenga dirección ni término, que el hombre no tenga destino, esto era lo que tú eras incapaz de creer, al igual que eras incapaz de rechazar el pensamiento y la palabra porque ambos nos llevan a Dios.

Esto , Sixto , es 'Lo que yo creo', decía François Mauriac.