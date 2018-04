Un debate sobre ruedas

No es la primera vez en las últimas semanas que escucho hablar sobre las ventajas y desventajas, por llamarlo de alguna forma, de la celebración del Mundial de Motociclismo junto con el comienzo de la feria. Si no recuerdo mal, ya el pasado año 2009 ocurrió algo parecido cuando la feria aún daba el pistoletazo de salida el domingo por la noche con el encendido del alumbrado. En las calles del Real se podían contemplar todo tipo de combinaciones. Farolillos y cascos de motos, flamencas y motoristas, enchaquetados con corbata y chaquetas de cuero. Jerez estaba abarrotada. Los hoteles estaban completos y en los bares no cabía un alfiler. Y todavía hay gente que se queja. "No se puede andar por ningún lado", "Todo es ruido", "Toda la feria llena de motos". Y ahora digo yo, ¿y todo lo que gana y consigue la ciudad durante ese fin de semana? Quien sea un enamorado de las motos va a disfrutar igual y el que adore la feria, exactamente lo mismo. Piensen realmente si merece la pena quejarse de algo que realmente beneficia la economía y el turismo de la localidad, que falta le hace.