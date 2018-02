El don de la sensibilidad

Darse cuenta y entender que la vida como uno la vive, la siente y la percibe no es como la experimenta el 80% de la población, que lo que a ti te puede parecer sublime no puede ser percibido y disfrutado de igual manera por ese alto porcentaje de personas, que lo que para los demás es normal y cotidiano, el ruido, la aglomeración, el ritmo frenético en el que estamos inmersos queramos o no, para ti puede resultar abrumador y agotador, entender que todo eso que te sucede se puede considerar 'normal' y que según los psicólogos puede llegar a considerarse incluso un don, significa una enorme liberación, es quitarse de repente un lastre que has ido arrastrando durante toda tu vida pensando o recibiendo comentarios de incomprensión por parte de tus semejantes.

Comentarios que quizá te dañaron más de lo previsto ya que tú vives profundamente todos y cada uno de tus sentimientos, tanto los buenos, como los no tan buenos.

Tu sensibilidad es tan fina y tan aguda, que tu propia intuición parece que te está mostrando paso a paso el camino a seguir, que sientes en tus propias carnes todo lo que sienten los demás en las suyas, con toda precisión, ya que el grado de empatía que tienes no permite quedarte impasible e indiferente ante el sufrimiento o la alegría de quien te rodea.

Entender que todo esto es un don y que te tienes que proteger también de tanto bombardeo de impulsos, te cambiará completamente la vida, a ti que naciste sensible y dejarás el cuerpo en el que moras de la misma manera. Porque tú eres así, tú viniste al mundo para vivirlo intensamente, y ese modo de existir es especial. Aprende a vivir sin miedo y sin prejuicios sobre ti mismo y disfruta todo lo intensamente que puedas. Disfrútalo porque tú eres especial.